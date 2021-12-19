Берлин, 19 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим проектом, политические факторы также играют свою роль, заявил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Я должен признать… что «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль», — заявил он в интервью Deutschlandfunk.

Он также добавил, что когда газ пойдет по трубопроводу в Германию и Европу, «это не должно повести к тому, чтобы Украина оказалась пострадавшей страной, если газ не будет транспортироваться через Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2», по которому можно будет транспортировать по дну Балтийского моря голубое топливо из России в Германию, являлось геополитической ошибкой.

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