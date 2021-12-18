Берлин, , 16:36 — REGNUM Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), по которому можно будет транспортировать по дну Балтийского моря голубое топливо из России в Германию, являлось геополитической ошибкой. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«СП-2 был ошибкой», — сказал он.

По его словам, против реализации данного проекта всегда выступали «все европейские страны», кроме Германии и Австрии.

«Теперь трубопровод («Северный поток — 2» — прим. ИА REGNUM) построен, — заявил Хабек. — Вопрос о том, может ли он (газопровод — прим. ИА REGNUM) быть запущен, открыт».

Министр экономики и вице-канцлер Германии выразил мнение, что на основании европейского и национального права должен быть решён вопрос о запуске газопровода «Северный поток — 2».

По словам Хабека, решение по трубопроводу на «основании закона» примет Федеральное сетевое агентство ФРГ. При этом он добавил, что если Россия «нарушит территориальную целостность Украины», судьба проекта может оказаться под вопросом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава австрийской компании-инвестора OMV Альфред Штерн заявил, что вторая нитка газопровода СП-2 будет заполнена газом до конца текущего года.