Москва, , 11:35 — REGNUM В российских медицинских учреждениях зафиксировали 1023 смерти от COVID-19 за истекшие сутки. 19 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Московской области (55). Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 1076 смертях пациентов с COVID-19.

Общее число смертей от новой коронавирусной инфекции в России с начала пандемии превысило 297 тыс. Число подтверждённых случаев COVID-19 составляет около 10,2 млн.

С начала пандемии в России выписано по выздоровлении после COVID-19 почти 9 млн человек. Под медицинским наблюдением остаются более 1,5 млн пациентов.

По данным оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%. Полный курс вакцинации от к COVID-19 прошли более 70,8 млн жителей.

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