Первоуральск, Свердловская область, 19 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области провели митинг против роста платежей за отопление и введения в России медицинских сертификатов. Акция прошла 18 декабря на улице Ватутина возле макета танка.

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Мероприятие было согласованным. Как пишет Накануне.Ru, на него приехали активисты из Екатеринбурга, Асбеста и ряда других территорий региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее акции против медсертификатов проходили в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.