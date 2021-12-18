Афины , 19 декабря, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Ряд новых ограничений для въезжающих в страну, независимо от факта вакцинации, ввели власти Греции. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

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Отмечается, что в связи с выявлением штамма коронавируса «Омикрон», для всех туристов при въезде в Грецию будет обязательно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну, либо экспресс-тест с давностью не более 24 часов.

Решение принято властями Греции в связи с наступлением рождественских праздников. Мера вступит в силу с 06:00 (07:00 мск) 19 декабря, и будет действовать до 06:00 (07:00 мск) 10 января 2022 года. Она будет действовать для всех туристов без исключения, в том числе для детей в возрасте от пяти лет. Контролировать проверку документов будут служащие аэропорта вылета, либо железнодорожные и судоходные компании, а также компании автомобильных перевозок.

В случае положительного результата теста турист должен будет десять дней находиться дома на самоизоляции, либо в месте временного проживания под контролем властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении числа заражений в Греции. По мнению представителей минздрава страны, эта тенденция стала результатом массовой вакцинации.