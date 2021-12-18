Лондон, , 18:47 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», из-за чего больницы могут оказаться переполнены пациентами. Об этом 18 декабря сообщает Sky News.

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«Я принял решение объявить чрезвычайное положение (в городе — прим.)», — заявил он, отметив, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных».

По правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в столице Великобритании выросли на 28% по сравнению с предыдущим периодом.