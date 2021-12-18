Лондон, , 18:37 — REGNUM В Лондоне в связи с резким ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» объявлено чрезвычайное положение (ЧП). Об этом 18 декабря сообщил мэр столицы Великобритании Садик Хан, обращение которого транслировал телеканал Sky News.

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«Я принял решение объявить сегодня (в Лондоне — прим. ИА REGNUM) чрезвычайное положение», — сказал мэр Лондона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что на территории Великобритании за сутки по состоянию на 17 декабря выявили свыше 93 тыс. носителей коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.