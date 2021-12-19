Москва, , 08:23 — REGNUM В Госдуме предложили дать статус участников боевых действий участникам военным, принимавшим участие в проведении операции «Анадырь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2022 году у нас 60-летие проведения операции «Анадырь». Это Карибский кризис, это когда весь мир стоял на пороге ядерной войны, и наши военнослужащие провели молниеносную операцию, в результате которой из Турции были выведены ракеты», — отметил депутат Госдумы ОТ КПРФ Евгений Бессонов.

По его словам, в Госдуму поступают многочисленные обращения о статусе участника боевых действий для участников операции.

«Поступают многочисленные обращения в Госдуму, давайте, наверное, сейчас, когда со всех сторон НАТО приближается к границам РФ, все-таки этих заслуженных людей — тоже дадим им статус участников боевых действий и вдохновим современных военнослужащих, что не забываются те подвиги, которые совершают военнослужащие», — отметил парламентарий.

Проведенная в июне — октябре 1962 года операция «Анадырь» стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис.

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