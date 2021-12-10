Махачкала, , 11:15 — REGNUM 9 декабря в Махачкале в министерстве по национальной политике и делам религии Республики Дагестан «Партия Дела» совместно с Объединенным союзом ополченцев Дагестана провела конференцию, обратившись к Народному Собранию республики с просьбой о снижении налоговой нагрузки и распространения льгот, полагающихся ветеранам боевых действий, на транспортный налог.

«Партия Дела» на пресс-конференции Пресс-служба «Партии Дела»

Первое слово взял председатель регионального отделения «Партии Дела» в Дагестане Абуталиб Магомедов. Он зачитал обращение к председателю Народного Собрания РД Зауру Аскендерову с просьбой предоставить налоговые льготы на одно транспортное средство, зарегистрированное на ветерана боевых действий. Мощность двигателя, в соответствии с законодательством, не должна превышать 160 лошадиных сил. Он отметил, что в региональное отделение партии обратились участники боевых действий в составе отрядов самообороны в 1999 году в ходе контртеррористической операции на территории Дагестана. По словам Абуталиба Магомедова, вопрос снижения налоговой нагрузки требует тщательной проработки, поэтому был инициирован сбор подписей для обращения к Народному Собранию Республики Дагестан.

«Все ветераны боевых действий перенесли на своих плечах страшные испытания, но гарантировали мирную жизнь в нашей стране. Инициаторы настоящего письма принимали непосредственное участие в решении территориальных споров, во многом благодаря их усилиям были урегулированы военные конфликты и сохранен конституционный строй на родной земле. Поддержка нашей совместной инициативы позволит обеспечить ветеранам достойную жизнь и в очередной раз подтвердит их заслуги перед Россией и Республикой Дагестан», — отметил Магомедов.

На пресс-конференции в Махачкале Пресс-служба «Партии Дела»

Добиваться этой важной инициативы «Партия Дела» постарается совместно с парламентскими партиями, пояснил секретарь Федсовета партии Алексей Лапушкин. Он подчеркнул, что ополченцы проявили настоящий героизм, и абсолютно точно заслужили поддержку от государства. Особенно, как уточнил Лапушкин, учитывая факт, что государство планирует направлять до 3 трлн рублей в год в резервные фонды, на ополченцев точно должны «найтись» финансы.

«Мы поддержали инициативу, соответствующее обращение направлено в Народное Собрание Республики Дагестан. Уже собраны подписи ополченцев, и я думаю, что совместно с парламентскими партиями будем добавиться выполнения этого вопроса, это сейчас нужно и, прямо скажем, запоздало», — добавил Лапушкин.

На обращение «Партии Дела» уже обратили внимание и в Госдуме, в частности депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов поблагодарил лидера «Партии Дела» Константина Бабкина, секретаря партии Алексея Лапушкина, и председателя регионального отделения Абуталиба Магомедова за пристальное внимание к проблемам ополченцев.

Стоит отметить, что Сайгидпаша Умаханов в 1999 году создал и возглавил общедагестанские отряды народного ополчения, которые воспрепятствовали вторжению в город боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба, которые на несколько дней заняли территорию соседнего Новолакского района и почти дошли до окраин Хасавюрта. Сайгидпаша Умаханов был представлен к награде «Ордена Мужества», но отказался от нее, заявив, что эту награду заслужил весь дагестанский народ. Благодаря Сайгидапаши Умаханову ни одна нога террориста не ступила в Дагестан, его можно по праву называть общедагестанским лидером в тот непростой для всей страны период. После того, как Умаханов не дал подписать вторые, по мнению большинства россиян, предательские «Хасавюртовские соглашения», и благодаря его мужеству и отваге не были допущены на земли Хасавюрта Масхадов и экс-председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедов для подписания документа, президент РФ Владимир Путин произнес фразу, известную каждому человеку в республике: «Видя, как они защищают свою землю и Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев».

Сайгидпаша Умаханов Nac.gov.ru

В конференции также принял участие министр по национальной политике и делам религии РД Энрик Муслимов. По его словам, инициатива о снижении транспортного налога имеет право на существование, особенно, учитывая тот факт, что некоторые субъекты РФ уже приняли аналогичные поправки. Министр по нацполитике Дагестана также отметил заслугу ополченцев и других участников боевых действий, в том числе контртеррористических операций, благодаря которым на сегодняшний день Дагестан стал спокойным, безопасным регионом.

«Подтверждение этому — это туристы, посещение которых доходит до миллиона человек в год», — отметил Муслимов.

Он также вручил почетному президенту Объединенного союза ополченцев и одному из инициаторов обращения в Народное Собрание Магомеду Умаргаджиеву от регионального общественного движения «Родной Дагестан» и фонда «Народное мнение» золотую медаль с присвоением звания «Народный герой Дагестана». В благодарность за признание заслуг Умаргаджиев призвал сохранять память защитников страны.