Москва, 18 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Власти России считают неуместными требования США и НАТО, которые касаются «неких мероприятий» на российской территории. Об этом 18 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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«Они (США И НАТО — ред.) требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования», — сказал он в интервью «Интерфаксу», говоря о том, может ли Москва дать какие-то ответные гарантии НАТО и США, такие, к примеру, как гарантии ненападения на Украину.

При этом Рябков подчеркнул, что такого рода требования являются неуместными, а никаких дополнительных гарантий безопасности от России не просят.

«Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году», — пояснил замглавы МИД РФ.

Также он уточнил, что украинские власти «при попустительстве западных покровителей» пытаются перевернуть смысл Будапештского меморандума.

«Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по смыслу ДНЯО. И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены. Но в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о госпереворотах на Украине и последующих действиях, ни о возможности, скажем так, называя вещи своими именами, делать вывод частью населения, на тот момент проживавшей в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там или нужно вернуться в состав РФ», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что исключительно на двусторонней основе предлагает США переговоры по гарантиям безопасности Россия, вовлечение в этот процесс других стран лишит их смысла.