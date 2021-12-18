Брюссель, 18 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Европейский союз считает, что обсуждение безопасности в Европе нужно проводить в рамках уже имеющихся форматов. Об этом 17 декабря заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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"Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, в каком формате можно вести обсуждение предложений России.

Также Стано указал на то, что позиция ЕС состоит в том, что каждое суверенное государство имеет право выбирать «свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

«Россия должна это понимать и уважать», — заключил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ.