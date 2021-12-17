Минск, , 23:14 — REGNUM Белорусско-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве при обеспечении транспортной безопасности повысит доступность белорусских перевозчиков на рынке России. Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба Совета Республики — верхней палаты Национального собрания Белоруссии.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ратификация соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности направлена на укрепление сотрудничества в сфере обеспечения защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, предупреждение возможных барьеров по доступу белорусских перевозчиков на российский рынок», — сказано в официальном сообщении.

Ранее официальный Минск неоднократно заявлял о проблемах доступа на российский рынок транспортных услуг. После майского инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair в белорусском воздушном пространстве к официальному Минску были применены международные санкции и Москва предоставила белорусским партнёрам возможность компенсировать убытки заработками в России.

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Также напомним, во время подавления массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов 2020 года власти Белоруссии заявили об интересе спецслужб Евросоюза к белорусской транспортной системе. Задержания и аресты подозреваемых прошли на «Белорусской железной дороге».

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