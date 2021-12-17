Москва, 17 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Закон о медсертификатах должен быть предельно прозрачным, а бизнес-сообщество должно быть подготовлено для применения сертификатов вакцинированного. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Так называемые сертификаты вакцинированных — как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолёте, в поезде, был снят с рассмотрения в Госдуме. Что касается обязательных сертификатов для посещения общественных мест: торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, — то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении», — заявил Путин.

«Конечно, этот законопроект в существующей редакции требует доработки. При этом работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, надо учитывать все жизненные ситуации. И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предприниматели, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — указал он.

По его словам, закон должен быть «чётким, ясным, понятным».