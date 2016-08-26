Путин призвал граждан соблюдать эпидограничения в новогодние праздники
Даже в новогодние праздники нужно прислушиваться к рекомендациям о мерах безопасности. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин предложил российскую помощь Западу для бустерной вакцинации
В некоторых западных странах обнаружилась нехватка для ревакцинации. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Чётко, ясно и понятно» — Путин назвал ожидания от закона о медсертификатах
Закон о медсертификатах должен быть предельно прозрачным, а бизнес-сообщество должно быть подготовлено для применения сертификатов вакцинированного. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин: «За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития».
Президент РФ предложил предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.
Путин подчеркнул, что новогодние праздники — это особый период в жизни каждой семьи. Нужно их отмечать, но при этом прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, соблюдать меры предосторожности.
Российский бизнес проявил ответственность за трудовые коллективы — Путин
Антикризисные меры поддержки во многом стали эффективны благодаря активному содействию бизнеса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин: резко возросло количество болеющих коронавирусной инфекцией детей.
Путин отметил быстрое восстановление российской экономики
Российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остаётся очень серьёзной и напряжённой, подчеркнул президент.
Путин: система сертификатов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.
Путин о сертификатах вакцинированных в общественных местах: «Этот законопроект в существующей редакции требует доработки».
Путин: «Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога».
Путин: уже к середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень.
Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост президента РСПП.
Путин поздравил РСПП с юбилейной датой.