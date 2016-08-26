17 Декабря
 
15:07

Путин призвал граждан соблюдать эпидограничения в новогодние праздники

Даже в новогодние праздники нужно прислушиваться к рекомендациям о мерах безопасности. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

15:01

Путин предложил российскую помощь Западу для бустерной вакцинации

В некоторых западных странах обнаружилась нехватка для ревакцинации. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

14:54

«Чётко, ясно и понятно» — Путин назвал ожидания от закона о медсертификатах

Закон о медсертификатах должен быть предельно прозрачным, а бизнес-сообщество должно быть подготовлено для применения сертификатов вакцинированного. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

14:49

Путин: «За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития».

14:47

Президент РФ предложил предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

14:42

Путин подчеркнул, что новогодние праздники — это особый период в жизни каждой семьи. Нужно их отмечать, но при этом прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, соблюдать меры предосторожности.

14:41

Российский бизнес проявил ответственность за трудовые коллективы — Путин

Антикризисные меры поддержки во многом стали эффективны благодаря активному содействию бизнеса. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

14:39

Путин: резко возросло количество болеющих коронавирусной инфекцией детей.

14:39

Путин отметил быстрое восстановление российской экономики

Российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

14:38

Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остаётся очень серьёзной и напряжённой, подчеркнул президент.

14:38

Путин: система сертификатов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

14:37

Путин о сертификатах вакцинированных в общественных местах: «Этот законопроект в существующей редакции требует доработки».

14:35

Путин: «Все ключевые экономические решения в период эпидемии мы принимали в результате диалога».

14:34

Путин: уже к середине текущего года российская экономика вышла на докризисный уровень.

14:33

Владимир Путин поздравил Александра Шохина с переизбранием на пост президента РСПП.

14:31

Путин поздравил РСПП с юбилейной датой.