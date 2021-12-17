Москва, , 14:41 — REGNUM Нефтяной рынок в ближайший год будет защищён от высокой волатильности за счёт сделки стран ОПЕК+, заявил вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.

Нефть Newsonly.gr

«Поэтому я рассчитываю, что цены на нефть будут находиться в том диапазоне, который комфортен как для потребителей, так и производителей. Это примерно $60—80 за баррель», — сказал Федун.

Глава компании не исключил возможность кратковременных скачков цен, вместе с тем в ближайший год эти показатели будут стабильными.

Как сообщало ИА REGNUM, относительно удачно сложились для нефти торги 16 декабря. Топливо подорожало на 0,3%, закрыв день на отметке в $74,97 за баррель нефти марки Brent, в течение дня поднимаясь до $76.

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