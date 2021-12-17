Москва, 17 декабря 2021, 14:41 — REGNUM Нефтяной рынок в ближайший год будет защищён от высокой волатильности за счёт сделки стран ОПЕК+, заявил вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.
Глава компании не исключил возможность кратковременных скачков цен, вместе с тем в ближайший год эти показатели будут стабильными.
Как сообщало ИА REGNUM, относительно удачно сложились для нефти торги 16 декабря. Топливо подорожало на 0,3%, закрыв день на отметке в $74,97 за баррель нефти марки Brent, в течение дня поднимаясь до $76.
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