Москва, , 13:09 — REGNUM Относительно удачно сложились для нефти торги 16 декабря. Топливо подорожало на 0,3%, закрыв день на отметке в $74,97 за баррель нефти марки Brent, в течение дня поднимаясь до $76, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Niagara

«Инвесторы 16 декабря анализировали результаты заседания ФРС США, а также итоги заседания ЕЦБ. Отсутствие негативных для рынка новостей от регуляторов стало триггером для роста аппетита трейдеров к риску.

А отчет минэнерго США констатировал более существенное снижение запасов нефти, чем ожидалось: вместо 2 миллионов баррелей запасы поредели на 4,6 миллиона, а запасы бензина вместо ожидаемого пополнения неожиданно сократились.

При этом все большие опасения трейдеров вызывает новый штамм «Омикрон», который активно распространяется по миру. Помимо вбросов о том, что он во много раз заразнее своих предшественников.

Количество заражений в Великобритании превысило 88 тысяч за сутки, что является обновлением антирекорда с начала пандемии. Об этом же говорит и доклад МЭА, сигнализирующий о сокращении спроса и возможном пересмотре показателей на 2022 год.

Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня, 17 декабря, составляет $73,50−75,50 за баррель Brent», — предполагает эксперт.

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