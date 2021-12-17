Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге от работы отстранили более 50 водителей и кондукторов. Они отказались привиться от COVID-19, сообщают СМИ.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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В октябре начальство Гортранса выпустило приказ об обязательной вакцинации сотрудников. Водители и кондукторы должны были сделать прививку до 15 декабря. Они якобы были предупреждены о последствиях в случае отказа от выполнения требований начальства.

Отметим, региональный перевозчик и ранее испытывал кадровый дефицит. Однако теперь проблема еще более усугубилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские власти повысят тариф на общественном транспорте до 33 рублей. Таким образом они планируют вытащить Гортранс из затяжного кризиса.