Новосибирск, 17 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 393 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 54 года, 54 года, 56 лет, 69 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 81 год, 83 года и женщины в возрасте 57 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет. Всего в регионе умерли 4042 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 89 396 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9914 детей; 60 379 пациентов выписаны с выздоровлением (+281 за сутки).