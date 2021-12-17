Афины , 17 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Политический выбор правительства Греции под руководством премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса привел к большому числу смертей от коронавируса, — заявил представитель партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос в главном выпуске новостей канала Kontra 16 декабря.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

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«В то время, когда наша страна вдвое превышает средний показатель по ЕС по потерям на миллион граждан, выходит исследование, которое в первую очередь доказывает очевидное: смертность у интубированных пациентов за пределами отделения интенсивной терапии очень высока, выше, чем у тех, кто находится в отделении интенсивной терапии», — подчеркнул Илиопулос.

По его словам, Мицотакис оскорбил людей, которые работают на передовой, когда заявил в парламенте, что интубация в отделении интенсивной терапии или вне отделения интенсивной терапии — это примерно одно и то же, «отменив одной фразой целую область медицинской науки — интенсивную терапию».