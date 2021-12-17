Финикс , США, 17 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:98.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, на счету которого 26 очков. В составе «Финикса» центровой Джавэйл Макги набрал 17 очков.

«Финикс» одержал 23-ю победу в 28 матчах сезона и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 15-е поражение в 30 играх и идёт на 14-м месте.

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