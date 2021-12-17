Хьюстон, США, , 13:19 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:103.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Иммануэль Куикли, на счету 24 очка. В составе «Хьюстона» форвард Даниэль Тайс набрал 22 очка и сделал 10 подборов.

«Никс» одержали 13-ю победу в 29 матчах сезона и занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 20-е поражение в 29 играх и идёт на 26-м месте.

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