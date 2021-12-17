Кишинёв, 17 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Минздрав Молдавии создал комиссию по расследованию данных Счётной палаты о нарушениях при вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР Следствие

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Сообщается, что члены комиссии проверят правильность применения вакцин в республике. К такому решению в Минздраве пришли на основании обвинений в том, что около 7 тыс. граждан получили просроченный препарат.

Ранее в министерстве заявили, что нарушений при вакцинации в Молдавии не было, а выявленные замечания связаны с ошибкой при внесении данных о сроках вакцинации. Министр здравоохранения республики Алла Немеренко обвинила Счётную палату в подрыве доверия к вакцинации у населения.

Напомним, 16 декабря председатель Счётной палаты Мариан Лупу заявил, что данные аудиторской проверки показали, что около 7 тыс. человек получили просроченную вакцину от COVID-19. Кроме того, есть подозрения, что порядка 70 тыс. сертификатов о вакцинации выданы необоснованно.