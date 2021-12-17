Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В России в настоящий момент ведётся разработка единой вакцины, которая сможет защитить как от гриппа так и коронавирусной инфекции. Об этом 17 декабря сообщил директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Influenza.spb.ru

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По словам ученого, сейчас сразу несколько фармацевтических компаний ведут разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса.

«Есть вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием», — пояснил Лиознов.

Также специалист уточнил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации необходимо прививаться как от гриппа, так и от COVID-19, соблюдая перерыв между дозами в 30 дней. В будущем, не исключил Лиознов, будут выпущены пятифазные вакцины, чтобы не нужно было прививаться несколькими этапами.

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