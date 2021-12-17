Новосибирск, , 13:16 — REGNUM Муниципалитеты Новосибирской области получили рекомендации по проведению новогодних утренников в образовательных организациях. В письмах говорится, что праздники для дошкольников и учеников должны пройти максимально безопасно, с разделением потоков детей, соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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Для снижения рисков распространения ОРВИ и коронавируса в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей Роспотребнадзор рекомендует обеспечить групповую изоляцию в помещениях, закрепленных за группой/классом, минимизировать контакты обучающихся из разных групп/классов. Кроме того, необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в помещениях после каждого мероприятия.

Рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер. Возможность присутствия родителейна новогодних утренниках допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождения входного фильтра, соблюдения масочного режима, наличия подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние 6 месяцев.