Новосибирск, , 10:45 — REGNUM В Новосибирске началась подготовка к традиционному религиозному празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

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В мэрии уточнили, что на сегодня организовать купели планируется на следующих местах: озеро Жемчужина Сибири (Заельцовский район); микрорайон Затон (река Обь, ул. Заобская, 97, Ленинский район); микрорайон Европейский берег (река Обь в районе Бугринского моста, Октябрьский район); парк культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг», Советский район). Официально утверждённый список купелей будет сформирован в январе 2022 года.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами города Сергей Куценко напомнил организаторам, что на территории Новосибирской области действуют антиковидные ограничения и необходимо соблюсти дополнительные организационные требования — по соблюдению дистанции, наличию медицинских масок и другое.