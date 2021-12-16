Москва, , 11:48 — REGNUM Законопроект о вкладах со специальными условиями по депозитам некоторых категорий граждан может быть внесен в Госдуму в январе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Aksakov.ru

«Законопроект в активной фазе подготовке, и январь это вполне реальный срок внесения законопроекта в Госдуму», — отметил Аксаков.

Специальные условия могут быть для вкладов граждан с невысокими доходами.

«Цифра пока находится в центре внимания, сначала называли 50 тыс. вклад, такой был подход. Как оказалось, таких вкладов немного, поэтому смысла в принятии закона по этой сумме особого нет. Сейчас увеличили до 200−300 тыс. примерно в этих пределах мы остановимся», — рассуждает парламентарий.

ЦБ предложил ввести специальный вклад для граждан с невысокими доходами.

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