Канберра, , 09:07 — REGNUM Правительство Западной Австралии 17 декабря приняло решении об ужесточении порядка въезда в штат для жителей Квинсленда и Тасмании после того, как в обоих штатах существенно повысился уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ночь на 19 декабря Квинсленд перейдет в категорию территорий «среднего риска» заражения коронавирусом. Это означает, что местные жители не смогут въехать в Западную Австралию без специального пропуска. Лица, прибывающие из регионов со средним уровнем риска, также должны быть полностью вакцинированными от COVID-19 и находиться на карантине в течение 14 дней.

Тасмания перейдет в категорию штатов с «низким риском» заражения, а это означает, что граждане, которые въезжают в Западную Австралию, также должны быть полностью привитыми и отсидеть на карантине. Однако на них не распространяется требование о получении заранее специального пропуска.