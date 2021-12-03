Москва, , 08:55 — REGNUM На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» построен завод по производству печатных плат и электронных модулей. Открытие запланировано на 2022 год, сообщается на портале мэра столицы.

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Новый высокотехнологичный завод войдет в крупный кластер микроэлектроники, созданный технополисе «Москва». Будет созданы рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Завод по производству печатных плат сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в 1,5 раза. Планируется, что предприятие в ОЭЗ будет выпускать более 6 млн квадратных дециметров плат ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, два новых высокотехнологичных производства открылись в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в ноябре.

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