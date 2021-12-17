Варшава, , 08:40 — REGNUM Пресс-секретарь Минздрава Польши Войцех Андрусевич 16 декабря сообщил журналистам Polskie Radio, что водители грузовиков, а также экипажи самолетов и машинисты поездов при въезде в Польшу из стран за пределами Шенгенской зоны будут освобождены от обязанности тестирования на COVID-19.

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Пресс-секретарь минздрава объяснил, что изменение в правилах призвано облегчить работу транспортных коллективов при исполнении служебных обязанностей, чтобы гарантировать исправную перевозку пассажиров и товаров, без помех и промедлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Польши констатировало постепенное утихание четвертой волны пандемии коронавируса. Там отметили, что количество новых случаев инфицирования по сравнению с началом декабря сократилось почти на 20%.