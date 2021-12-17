Москва, , 01:51 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто работает над созданием и совершенствованием надёжного щита Родины с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Поздравительный приказ Шойгу 17 декабря опубликован на сайте Минобороны РФ.

РВСН Mil.ru

В обращении министра подчёркивается, что РВСН «всегда были и остаются надёжным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего Отечества». А личный состав войск и сегодня «успешно осваивает новое стратегическое оружие, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несёт боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач».

По словам Шойгу, российские научные и производственные коллективы предприятий ОПК, использующие «самые передовые технологии», и сейчас «активно работают над перспективными проектами», создавая не имеющие аналогов «современные образцы стратегического ракетного вооружения».

Сергей Шойгу Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!

Напомним, что 17 декабря 1959 года постановлением Совмина СССР была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, а также образован Главный штаб РВСН и другие органы управления новым родом войск. В настоящее время РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, несущих постоянное боевое дежурство и обеспечивающих задачи ядерного сдерживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Учёного совета, на котором обсуждались основные векторы и методология военно-политической работы.

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