Москва, 17 декабря 2021, 01:51 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто работает над созданием и совершенствованием надёжного щита Родины с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Поздравительный приказ Шойгу 17 декабря опубликован на сайте Минобороны РФ.

РВСН
РВСН
Mil.ru

В обращении министра подчёркивается, что РВСН «всегда были и остаются надёжным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего Отечества». А личный состав войск и сегодня «успешно осваивает новое стратегическое оружие, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несёт боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач».

По словам Шойгу, российские научные и производственные коллективы предприятий ОПК, использующие «самые передовые технологии», и сейчас «активно работают над перспективными проектами», создавая не имеющие аналогов «современные образцы стратегического ракетного вооружения».

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!
Сергей Шойгу

Напомним, что 17 декабря 1959 года постановлением Совмина СССР была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, а также образован Главный штаб РВСН и другие органы управления новым родом войск. В настоящее время РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, несущих постоянное боевое дежурство и обеспечивающих задачи ядерного сдерживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Учёного совета, на котором обсуждались основные векторы и методология военно-политической работы.

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