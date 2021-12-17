Лиссабон, 17 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Португалия сохранит или даже усилит, если потребуется, пограничный контроль на въезде в страну и антивирусные ограничения после 9 января. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает агентство EFE.

FraLiss Антониу Кошта

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"Нет никаких планов по изменению мер в ближайшее время, но 9 января мы, безусловно, продлим их. Мы не будем в состоянии отменить эти меры», — пояснил Кошта.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «Омикрон» мог завезти на территорию Португалии южноафриканский игрок футбольного клуба «Белененсеш», который до этого вернулся из Африки, где играл за сборную ЮАР два матча.