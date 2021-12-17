Москва, 17 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Темпы распространения штамма коронавируса «Омикрон» назвала пугающими глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова 16 декабря в беседе с РИА Новости.

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По словам Поповой, в Великобритании уже 75% новых случаев заражения приходится именно на штамм «Омикрон». Такая же картина наблюдается и в Южной Африке. Глава Роспотребнадзора отметила, что темпы прироста пугают своей опасностью и риском.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы министерств здравоохранения стран G7 назвали штамм «Омикрон» ключевой угрозой глобальному здравоохранению.