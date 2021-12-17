Бейрут, , 01:40 — REGNUM Комендантский час в вечернее и ночное время для лиц, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции, вводится в Ливане с 17 декабря. Об этом сообщается на странице в ливанского МВД в Twitter.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Указанный режим будет действовать с 19:00 до 06:00 (с 20:00 до 07:00 мск). Из-за этого решения непривитые жители Ливана не смогут принять участие в рождественских и новогодних праздничных мероприятиях в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Ливане выявили заражение штаммом коронавируса «Омикрон» у двоих человек, которые прибыли в республику из одной из стран Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане у двух прибывших из Африки выявили штамм «Омикрон»