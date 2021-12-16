Москва, 16 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об электронных медицинских сертификатах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Решение принято большинством голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Инициатива получила большой общественный резонанс. Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года.

Инициатива будет существенно доработана ко второму чтению — свои предложения уже подготовили «Единая Россия», СРЗП, ЛДПР КПРФ и «Новые люди».

Обсуждение проходило жарко, КПРФ развернули плакаты, где введение кодов сравнивалось с фашизмом, однако до драки дело не дошло.

Обсуждение длилось около трех часов.