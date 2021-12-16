Новосибирск, 16 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 393 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 381 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 78 лет и женщины в возрасте 63 года, 63 года, 64 года, 66 лет, 67 лет, 70 лет, 71 год, 71 год, 74 года, 89 лет. Всего в регионе умерли 4028 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 89 011 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9842 детей; 60 098 пациентов выписаны с выздоровлением (+279 за сутки).