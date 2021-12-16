Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Введение проверки сертификатов об иммунном статусе посетителей непродовольственных магазинов и предприятий общепита власти Петербурга могут перенести на январь 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Ранее постановлением губернатора начало проверки таких сертификатов было назначено на 27 декабря 2021 года. Бизнес просил отсрочить эту меру до февраля, когда ожидалось вступление в силу соответствующего федерального закона, а также отменить запрет ночной работы для баров, ресторанов и развлекательных заведений.

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«С большой долей вероятности, QR-коды в ресторанах и магазинах отложат всего лишь до 3 января, а «комендантский час» и прочие ограничения оставят в силе», — сообщает 16 декабря издание «Фонтанка».

При этом режим обязательной проверки сертификатов сохранится для всех организаций и предприятий, где он уже был ранее введен, в том числе для музеев, театров, концертных залов, фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров.

«Отменять QR-коды для них Смольный не готов, опасаясь упреков в непоследовательности», — добавляет источник.

Напомним, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит коллективный административный иск группы граждан к Смольному о признании недействующим ряда пунктов постановления правительства города о мерах по противодействию коронавирусу. В частности, истцы требуют отменить решение о контроле сертификатов в целом ряде общественных мест, действующее с конца октября 2021 года.