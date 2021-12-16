Сыктывкар, 16 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. С 15 декабря медперсонал республиканской клинической больницы Коми может попасть на рабочее место только по медсертификату о ковид-вакцинации.

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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики, контроль вводится из-за коронавирусных ограничений и для того, чтобы снизить риски распространения заболеваемости.

В Минздраве республики уточнили, что система кодов действует только для сотрудников. Для госпитализации граждан QR-коды не требуются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми снизилась ковид-заболеваемость среди детей.