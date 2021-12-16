Сыктывкар, , 12:46 — REGNUM В Коми на лечении находятся 690 несовершеннолетних ковид-пациентов. Об этом со ссылкой на республиканский минздрав сообщает БНК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«На амбулаторном лечении 638 юных жителей, на стационарном лечении — 51, на карантине — 1 ребенок», — пишет издание.

Самая многочисленная возрастная категория среди заболевших несовершеннолетних в республике — дети до первого года жизни. При этом среднестатистический возраст составляет 9 лет.

Количество детей с диагнозом COVID-19 в октябре 2021 года равнялось 2 101, в ноябре их было уже 1583. Таким образом, медики отмечают в Коми снижение заболеваемости ковидом среди детей на 24,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет будут получены не ранее, чем в следующем году.