Нижний Новгород, 16 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки 35 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 422 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 16 декабря в регионе выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 615 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 224 441 случая. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 18 468 человек.