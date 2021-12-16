Нижний Новгород, 16 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 16 декабря выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 615 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 224 441 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписано 977 человек, всего выздоровели с начала пандемии 196 551 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 35 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 422 человек. Накануне сообщалось о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 18 468 человек.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в регионе проведено 4 540 660 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7898 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 302,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, по состоянию на утро 14 декабря он составляет 18%.