Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу отказались комментировать информацию о выявлении в регионе первого случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова 16 декабря на пленарном заседании в Госдуме заявила о первом случае заражения «Омикроном» в Петербурге.

«Без комментариев», — ответили ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора на вопрос агентства, сколько всего случаев выявлено, каково состояние пациентов, и были ли они вакцинированы.

Добавим, что всего на данный момент в России подтверждено 25 случаев инфицирования новых штаммом. Среди регионов, помимо Петербурга, зараженные есть в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону.