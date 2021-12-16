Брюссель, 16 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Ситуация у границ Украины остаётся напряжённой, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 16 декабря по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. Трансляцию брифинга вела пресс-служба НАТО.

NATO Йенс Столтенберг

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Столтенберг и Зеленский обсудили ситуацию на границе Украины с Россией, по словам генсека альянса, признаков разрядки напряжённости не видно.

По его словам, альянс обеспечил поступление на Украину различных видов военного снаряжения. В числе поставленного — зимняя одежда и системы противодействия беспилотникам.

Столтенберг заявил также, что 30 стран, входящих в альянс, будут наряду с Украиной принимать решение о вступлении этой страны в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг также заявил, что поддержка альянсом Украины не является угрозой для России.

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