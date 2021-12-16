Москва, 16 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Статистика о смертности в России и других странах в период эпидемии коронавируса формируется на основе разной методологии. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Council.gov.ru Татьяна Голикова

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«Что касается показателей смертности, хочу зафиксировать, что в России на самом деле самая достоверная статистика учёта смертности. Методология, которая применяется в других странах, отличается, например, от методологии, которая применяется в Российской Федерации. Поэтому данные о ковидной смертности по странам на сегодняшний день несопоставимы», — заявила Голикова.