Москва, 16 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. COVID-сертификаты предусматривают защиту персональных данных своих владельцев. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Депутатами задавались вопросы о сохранении персональных данных владельцев сертификатов. Хочу сказать, что при проверке сертификата на странице проверки отражаются маскированные данные владельца в ограниченном составе данных», — заявила Голикова.

«Какие к ним относятся? Полностью дата рождения, начальные фамилия, буквы имени-отчества, а также две первые и три последние цифры документа, удостоверяющего личность. Эти данные не сохраняются на сканирующем устройстве и не передаются третьей стороне», — указала она.