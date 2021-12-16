Москва, 16 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ устроили в зале заседания акцию протеста против законопроекта о медицинских сертификатах, на плакатах инициатива сравнивалась с фашизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

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Акция протеста вылилась за рамки дискуссии.

Ведущий заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева подать коллегам пример политической культуры, на что получил предложение парламентариев не мешать.

«Это нарушение регламента. И если такое происходит…» — продолжил он.

Однако митинг против «фашизма» продолжался. В некоторых высказываниях и действиях парламентарии от «Единой России» усмотрели признаки экстремизма.

Володин поручил комиссии Госдумы по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью.

«Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть разрешено. Не надо никого убеждать, пускай объясняются в другом месте», — сказал Володин.

Он напомнил, что депутаты Госдумы по статусу приравнены к федеральным министрам и получают почти полмиллиона рублей ежемесячно.