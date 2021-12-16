Москва, 16 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В России новый вариант коронавируса «Омикрон» выявлен у 25 человек. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«На сегодня он выявлен у 25 человек: в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», — заявила Голикова.

«Все граждане, которые инфицированы, находятся под медицинским наблюдением. Остальные, которые прибыли, находятся на самоизоляции в обсерваторах», — указала она.