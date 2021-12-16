Москва, 16 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Судьба и действие законопроекта о медсертификатах для общественных мест зависит от эпидемиологической ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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»Нам необходимо иметь некий такой ресурс, возможность реагировать на изменяющуюся ситуацию: если ситуация будет меняться быстро в лучшую сторону, то, возможно, эти меры и не понадобятся», — сказал Пискарёв.

Законопроект прошел обсуждение в Общественной палате, во всех фракциях с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, с экспертным сообществом, медиками, которые работают в «красной зоне». В Госдуму поступило более 160 отзывов от регионов, все — положительные.