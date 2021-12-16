Воронеж, 16 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. На воронежском предприятии «Конструкторское бюро химавтоматики» от работы из-за отсутствия прививок против коронавируса отстранены 57 сотрудников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«В числе отстранённых — представители разных профессий и подразделений. Слухи о возможном выдавливании указанных работников из коллектива с последующим увольнением не соответствуют действительности», — цитирует «De Facto» представителя КБХА.

Как уточняется, изначально приказом руководства КБХА от работы должен был быть отстранён 81 непривитый сотрудник, однако фактически отстранили 57 человек, остальные вакцинировались либо принесли справки о медотводах.

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Как напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области ранее был сформирован перечень предприятий, на которых должно быть привито против коронавируса не менее 80% сотрудников. Отметим, что ранее несколько десятков сотрудников от работы были отстранены и в концерне «Созвездие».