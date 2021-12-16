Милуоки, США, 16 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:99.

(сс) Amy Meredith «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Джру Холидэй, на счету которого дабл-дабл из 26 очков и 14 результативных передач. В составе «Индианы» форвард Домантас Сабонис сделал дабл-дабл из 16 очков и 14 передач.

«Милуоки» одержал 19-ю победу в 30 матчах сезона и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 18-е поражение в 30 играх и идёт на 23-м месте.

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