Сан-Антонио, США, , 12:44 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:115.

«Шарлотт Хорнетс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд, на счету которого 41 очко. В составе «Сан-Антонио» защитник Брин Форбс набрал 25 очков.

«Шарлотт» одержал 16-ю победу в 30 матчах сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 17-е поражение в 27 играх и идёт на 25-м месте.

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